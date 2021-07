Dani Martín muestra su mayor complejo: "Me apetecía enseñároslo"

No obstante, y aunque la sociedad avance, lidiar contra los complejos e inseguridades no es tarea sencilla. Algo por lo que el cantante de Qué bonita la vida ha querido romper una lanza mostrando su imagen más vulnerable. "Hoy me apetece contaros que toda mi vida he estado lleno de complejos. Nunca me ha gustado mi cuerpo, sobre todo mi pecho; me he juzgado siempre y me he exigido al máximo", relata en su post. "Soy imperfecto, soy esto y hoy me gusta", añade mientras enseña esta parte de su cuerpo que siempre ha tratado de ocultar.