Dani Martín publicaba hace tres años una imagen en la que explicaba a sus miles de seguidores que padecía una enfermedad crónica llamada rosácea que le afecta principalmente a la zona central del rostro. “Me ha costado aceptar que, de vez en cuando, mi piel saque estos brotes, pero este también soy yo”, reconocía por aquel entonces. Un trastorno dermatológico que se caracteriza por la aparición de rojeces, telangiectasias (pequeños vasos sanguíneos que se dilatan y se hacen visibles) y lesiones similares al acné. Si bien es cierto que desde que lo anunciara no ha parado de publicar fotografías visibilizando y normalizando esta afección, ahora el artista ha vuelto a enseñar las secuelas demostrando que no tiene ningún complejo, pero sí un gran sentido del humor.

“Buenos días, seres humanos, ¿cómo estáis? Hoy tengo un día repleto de promo y amanezco con el jeto así”, se ponía frente a la cámara mostrando en un primer plano los signos de la rosácea. “¿Sabéis una cosa? Me la suda, cada vez me la suda más y cada vez me la sudará más. Voy a seguir cuidando mi mierda de rosácea, pero me siento feliz”, confesaba Dani, que está inmerso en plena promoción de su nuevo disco, ‘Lo que me dé la gana’, en el que ha homenajeado a su hermana, fallecida en 2009 a causa de un infarto cerebral, a través de un tema cuyo videoclip que vio la luz hace ocho días. “Luego voy a un programa, después a otro y nada, con maquillaje, que está para esto, para no salir por la tele así”, ponía fácil solución a su día.