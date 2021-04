‘Cómo me gustaría contarte’ es la carta en forma de canción que Dani Martín le ha dedicado a su hermana

Miriam falleció en el año 2019, cuando tenía 34 años, a causa de un derrame cerebral

El artista ha trasformado ese dolor con el paso del tiempo y ahora se ha visto capaz de brindar por ella y hacerle un homenaje en forma de música

Después de tres años sin subirse al escenario y sin irse de gira, Dani Martín ha vuelto a hacer lo que más le gusta de una forma muy especial. El artista ha rendido un bonito homenaje presentando públicamente ‘Cómo me gustaría contarte’, una carta dedicada a su hermana Miriam en la que, “desde el sentido del humor”, le cuenta todo lo que ha pasado en su vida desde que no está. Lo cierto es que no es la primera vez que le dedica una de sus canciones, ya lo hizo con ‘Mi lamento’, pero en esta ocasión ha sabido transformar ese dolor en aceptación y ha querido “brindar” por ella “con una sonrisa”.

Según él mismo ha contado, esta canción no estaba, en un principio, incluida en el disco. Una tarde de domingo, cuando ya tenía todo escrito, decidió contarle a su hermana, “desde la ironía”, todo lo que había pasado en los últimos doce años. “A los tres días me surge una música y cuadra con la letra que había escrito. voy al estudio y cuando estaba acabando le dije al productor que la escuchase. la gente que estaba al otro lado del cristal se emocionó y pensamos que tenía que estar en el disco, no tiene nada que ver y eso es lo que más me gusta”, explica el artista. En un primer momento no quiso enseñársela a sus padres, por si les causaba algún tipo de dolor, pero su madre estuvo presente en el rodaje del videoclip y se produjo “una energía muy especial”. “Era una celebración y de ahí salió hacer un estreno”, cuenta el cantante.

En esta carta en forma de canción, Dani Martín ha querido expresar todo lo que vivió con su hermana Miriam, que era la encargada de llevarle todas las mañana hasta Herrera Oria para que él pudiese coger allí el metro. “Ella me ponía las canciones de los Rodríguez y yo le ponía las nuestras. Siempre me decía que los Rodríguez eran mejor que nosotros (El canto del loco), con toda la razón”, recuerda. El artista ha querido hacer esto “a modo de risa”, de cuando algo está sanado y cada día te acuerdas y le gustaría compartirlo con ella. “No hay día que no te acuerdes de esa persona”, asegura.

“Con las parejas pasa igual, que te tiras cada día pensando, eso desaparece y al final te liberas. Pero con mi hermana no, mi hermana está por toda mi casa y forma parte de mi día a día. Hablo con ella y la escribo cartas y, en alguna ocasión, te dan ganas de llamar”, cuenta Dani, que asegura que sale de forma “involuntaria”.

¿Qué opinaría su hermana Miriam de todo este revuelo?

El artista lo tiene claro: “Diría que soy un cabrón porque odiaba el protagonismo, que no hablara de ella”. Dani no ha querido utilizar ninguna foto suya ni ningún recuerdo de los hermanos, pero no ha podido evitar hacerle este bonito homenaje. Ella estudió en el conservatorio e hizo ballet clásico durante muchos años. Más tarde estudió en una escuela privada donde coincidió con las hermanas Cruz, ese es el motivo por el que Mónica es una de las actrices que aparece en el vídeoclip.

