Dani Martín le escribe una carta a su hermana fallecida: "Con el tiempo me enteré de que me admirabas"

El 9 de febrero de 2009, Miriam, la hermana de Dani Martín, fallecía a los 34 años a causa de un infarto cerebral

Su muerte marcó un antes y un después para el artista, que le hizo un homenaje con 'Mi lamento'

Ahora, más de una década después, ha vuelto a "brindar por ella" con 'Cómo me gustaría contarte', una carta de amor

Ya son 12 años los que han pasado desde que Dani Martín perdió a su hermana Miriam. De aquella acababa de romper con 'El Canto del Loco' e iniciaba una nueva carrera en solitario. Pero hubo un momento en el que pensó "que no sería capaz de seguir". Un infarto cerebral se había llevado a su alma gemela con apenas 34 años. En pleno luto, a modo de catarsis, escribió 'Mi lamento', una canción en la que le lloraba frases como "Porque ya no te tengo, eras mi vida y ya no estás, sé que ya no estás". Y ahora, una década después, ha querido demostrarle que la sigue echando de menos con una "carta abierta" en la que, como bien dice el título de su single, le expresa 'Cómo me gustaría contarte' todo lo que ha sucedido desde entonces.

Solo en casa, esta vez "con una sonrisa absoluta", ha recordado cuando su hermana le hacía de rabiar y, después de escuchar las maquetas de su banda, le espetaba que "cantaba fatal y que Los Rodríguez eran mejores". "Me recordabas que la artista en casa era mamá y que el único líder cercano era papá", ha reivindicado, reconociendo en Miriam a la persona que supo hacerle pisar tierra en esa época alocada en la que fue ídolo de masas.

"Cuánta razón tenías, hermana", ha asumido. Más allá de los berrinches del pasado, ahora ha comprendido que este 'llevarle la contraria' le hizo "crecer tanto, esforzarme aun más, madurar, aprender a reconocer mi verdad". Porque con esas palabras le estaba "cuidando", "arropando".

Lo que descubrió Dani Martín de su hermana tras su muerte

Con el tiempo, hablando con su familia de todo lo bueno que dejó Miriam Martín en vida, Dani se enteró por casualidad de que en realidad sentía una admiración absoluta por él, "que te enorgullecías del hermano que tenías y que hasta te gustaba el tono de mi voz". Lo único que buscaba con esa actitud era seguir teniendo a su hermano, "no al de 'El Canto del Loco", y por eso "los martes me hacías puré de lentejas o lubina a la sal con tanto amor", para que no se le olvidase quién era y de dónde venía.

"A mí, en este momento, sólo me salen sonrisas cada vez que me acuerdo de ti, cuando saco tu forrito polar verde que tengo en una caja y lo huelo, cuando escucho ‘Buena suerte’ de Los Rodríguez o cuando brindamos por ti, como en esta ocasión", le ha dedicado a través de su Instagram, justo el día en el que se lanza el videoclip de 'Cómo me gustaría contarte', en el que han participado actrices de la talla de Mónica Cruz, Marta Etura, Nadia de Santiago o Lola Rodríguez.