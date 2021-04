Se conocieron siendo estudiantes en el mismo instituto. Marta y Marilia cantaban en un bar de Malasaña cuando Gonzalo Benavides se cruzó en sus vidas. “Tenían 17 años y empastaban muy bien sus voces, no afinaban del todo pero sonaban muy bien” , ha contado en una entrevista para Vanity Fair. El descubridor del dúo recuerda que fue su novia quién eligió el nombre del grupo. “Yo registré 'Ella Baila Sola' en la oficina de patentes y marcas a nombre de los tres. Y he seguido pagando la renovación porque ellas ni se acordaban”, ha desvelado.

El motivo por el que se rompió el buen rollo entre las artistas

Esas palabras provocaron una reacción y un cambio de actitud en Marta, que siguió rápidamente los consejos de Benavides. “Aquello fue el principio de los problemas con Marilia. Aquello. Nada más. A los tres meses de salir el disco. No me podía creer el cambio que dio, fue impresionante” , ha desvelado el productor en al medio citado anteriormente, acusando a Marilia de la ruptura del dúo.

Finalmente, en su última etapa, ambas continuaron juntas porque le debían por contrato un tercer trabajo a la discográfica. Por aquel entonces grababan por separado, viajaban por separado e incluso llegaron a realizar la portada del álbum por separado. “Así es. Todo por separado. Todo. Aquello fue terrible”, ha recordado el que fue su manager. “Llegó un momento en el que Marta me dijo que lo dejaba porque no podía más y me pidió que produjese su disco en solitario”, ha desvelado Benavides. El último single del grupo se tituló Cómo repartimos los amigos. Su compositora era Marta.