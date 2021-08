Julio Iglesias aclara cuál es su verdadero estado de salud: "Estoy como tengo que estar a la edad que tengo"

Dos años después de aquella tragedia, el artista seguía en su larga recuperación y utilizaba dos bastones para poder antes. “Nadaba seis o siete horas diarias hasta que no podía más. Es ahí cuando empecé a escribir canciones”, ha recordado a través de su cuenta de Instagram. Ese punto de inflexión hizo que la música se convirtiese en su gran aliado y poco después ya estaba despuntando en algunos festivales de España como cantante. “Mi alma y mi cabeza me dieron la fuerza suficiente para seguir viviendo. Era un deportista natural, y seguramente eso me ayudó muchísimo en mi recuperación”, ha contado.