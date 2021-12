Lola Índigo: "El valor se lo tiene que dar una, todo nace del amor propio"

Charlamos en exclusiva con Lola Índigo

La cantante recuerda sus comienzos, el truco de su éxito y cómo afronta la presión por tener siempre que 'petarlo'

Han pasado cuatro años desde que Lola Índigo, también conocida como Mimi, comenzó una carrera en el mundo de la música tras su paso por 'Operación Triunfo'. Es verdad que ese fue el punto de salida hacia el éxito, pero antes de eso intentó en más de una ocasión dedicarse a la música y al baile, las que han sido siempre sus pasiones. A lo largo de estos años, la artista tiene claro que ha cambiado mucho y que "empezar de cero" es una de las cosas que mejor se le han dado en la vida porque ha sido "valiente".

De todo el trabajo ha sabido encontrar su recompensa. Por eso, ahora que tiene la vida que siempre ha soñado, no quiere perderse en tonterías ni dar importancia a cosas que realmente no la tengan. En esta charla exclusiva que hemos tenido, Lola Índigo nos habla del truco que ha seguido para alcanzar el éxito, de su carrera profesional y de cómo es su relación con la fama y con los fans. "Quiero que la gente sienta que se pueden sentar conmigo a tomar un café y voy a tener los mismos problemas que ellos", ha confesado.

¿Qué se siente al ser la imagen de JD?

¿Qué se siente al estar en los transportes públicos de toda España, no? (ríe) Es muy guay, muy emocionate, sobre todo porque la gente me etiqueta tipo: 'Te he visto en Londres y voy montada en un autobús con tu cara'. Es divertido.

Vamos al principio, ¿cómo de difícil es empezar de cero?

Mira, creo que con los años cada vez doy una respuesta diferente. Una lo va viendo de diferente manera. Creo que empezar de cero es lo que se me da mejor en la vida, he llegado a esa conclusión. Después de unos años trabajando en China, vine a Madrid y empezar de cero fue un cambio a mejor y creo que siempre que empiezas de cero, como que te empujas tanto a ese reto, que todo empieza a surgir a tu favor. Es como lo de que el aleteo de una mariposa produce un terremoto en la otra parte del mundo, pues va un poco por ahí. A mí empezar de cero siempre me ha venido genial, coges frescura y coges motivación. Al final la moraleja es que hay que ser muy valiente en la vida.

Ahora que has llegado a esto que podías soñar, ¿cuál dirías que es el truco? ¿Trabajar o hay más factores?

Hay otros factores. Hay suerte, caer en gracia, tener padrinos... Yo no he tenido muchos padrinos en mi vida, pero sí he tenido muy buena gente a mi alrededor trabajando conmigo. Es verdad que trabajas muy duro y al final la constancia de tomártelo en serio y decir 'la gente va a la oficia y mi oficina es el estudio y tengo que echarle x horas al día'. Cuando pegas esas carreras, al final recoges. Es verdad que hay veces que recoges la recompensa rápido y otras que igual te tiras trabajando un año para empezar a ver lo sembrado.

¿Has sentido en algún momento que se te ha infravalorado?

Creo que el valor se lo tiene que dar uno. De verdad, todo nace del amor propio y del amor a lo que haces. El otro día decía Nathy Pelusso que está segura de que si no fuera tan decidida y tan segura de sí misma recibiría menos 'hate'. Y es real. Yo he visto a hombres determinados, seguros de sí mismos, hablando de sus proyectos y se les considera genios y se les alaba muchísimo. Sí tengo la sensación de que cuando una mujer se arma de valentía y se atrave a decir 'estoy orgullosa de lo que hago', sí es así. Parece que hay una cierta misogínia con que una mujer se atreva a decir: 'Estoy orgullosa de lo que hago y lo he conseguido yo'. Cada más hay más nenas diciéndolo como Nathy, Rosalía o Beatriz. El problema va a seguir siendo de los demás, nosotras tenemos que dar ejemplo a las generaciones que vienen de que hay que estar abanderada con lo que eres y lo que consigues.

Cuando lo consigues, que la gente pueda tacharte de sobervia, ¿cómo te sienta?

Me sienta mal y está mal para todo el mundo, pero es verdad que no lo veo en los hombres. Lo triste es que es muy fácil darse cuenta. Yo he visto verdaderos ataques masivos por cualquier entrevista de una chavala diciendo 'x' o cualquier vídeo de 'la arrogante esta'. ¿Qué de malo hay? Nos ha costado mucho a todos, la vida está difícil.

Te dedicas a la música, pero a parte de eso te conviertes en famosa. ¿Cómo gestionas la presión o el sentir que tienes un discurso que dar?

Hay gente que decide no darlo. Yo digo que prefiero que la gente me odien por lo que soy a que me quieran por ser una planta y mostrar solo la parte divina y maravillosa de ser cantante. Creo que lo que más me jodería en el mundo es que me vieran inaccesible o que tengo una vida diferente a la que tiene el resto de la gente. Al final me levanto por la mañana, desayuno y me voy al estudio a trabajar. Al final es mi vida, que es normal, pero que está expuesta públicamente. Odiaría que una niña no pudiese sentirse identificada conmigo porque piense que soy inalcanzable. Quiero que la gente sienta que se pueden sentar conmigo a tomar un café y voy a tener los mismos problemas que ellos. Por eso los hablo abiertamente, pese a que estoy corriendo el riesgo a equivocarme en la más mínima palabra y que me claven cuchillos.

¿Has tenido algún momento en el que te hayas arrepentido de decir algo?

Sí, a veces he pensado que podría haber hecho como otros y callarme, pero esa no sería yo. Prefiero salir y pedir disculpas o salir y dar mi versión. A veces algunos asumen la culpa incluso cuando no la tienen, yo prefiero pedir perdón a llevar la razón. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse y a cambiar. Yo he cambiado y no opino igual ahora que hace cinco años. Entonces, vamos a escuchar y vamos a usar la empatía. Al final pasan cosas que son horribles porque creen que detrás de la pantalla no pasa nada, por eso Twitter es el demonio porque es muy rápido y no piensas en cómo le puede afectar a la persona que está al otro lado.

¿Cómo se lleva eso de siempre tener que petarlo?

Cada vez me la resbala más. Al final hay que ser fiel a uno mismo, a lo que a uno le mola hacer, no tener miedo, ser puramente tú y ya está. Es verdad que a veces te sientes presionado a cumplir ciertas espectativas, pero el tiempo me ha demostrado que eso es una mierda y que al final uno tiene que hacer lo que le gusta y experimentar y cambiar.

¿Ha habido alguna vez que pensases que esto no te gusta o que eres infeliz?