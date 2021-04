Preocupación por las declaraciones de Lorena Gómez sobre su estado anímico en el último año: "A la deriva, sin rumbo"

Ha pasado casi un año desde que Lorena Gómez y René Ramos se convirtieron en padres de su primer hijo en común. El pequeño nació en mayo de 2020, en plena pandemia provocada por el coronavirus. A lo largo de estos once meses, la artista ha compartido en redes sociales que está muy involucrada con su próximo disco y feliz por su maternidad, lo que no conocíamos es que el nacimiento de su primer hijo se convirtió en el “salvavidas” que necesitaba para salir a flote en un año “muy difícil” que está atravesando. En este vídeo puedes ver unas declaraciones de la cantante y René, el hermano de Sergio Ramos, sobre su hijo:

La cuñada de Pilar Rubio ha cumplido este pasado lunes 35 años y ha aprovechado la oportunidad para sincerarse con sus fans y explicar que está viviendo un año muy complicado. “Todos los que me conocen de verdad saben que hoy no va a ser un día fácil”, explicaba antes de soplar las velas. Lorena Gómez ha detallado que a lo largo de este último año se ha encontrado “a la deriva, sin rumbo y buceando con tiburones”, pero finalmente se topó con la resiliencia, que es la capacidad que tiene una persona de superar circunstancias duras como puede ser la muerte de un familiar. “Ese fue el salvavidas que me arrastró a la orilla. Y digo me arrastró porque yo no quería, quería seguir navegando y dejándome llevar”, ha relatado.