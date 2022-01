Fue en el año 2015 cuando Miguel Poveda se convirtió en padre. Su hijo Ángel, que tiene seis años , nació en California a través de gestación subrogada y el confinamiento les ayudó a unirse aún más. "Con mi hijo ha sido mágico. Realmente, yo me he conectado a él y él a mí, ahora tenemos un vínculo muy fuerte", aseguró hace unos meses en una entrevista para Europa Press. Esta felicidad familiar la comparte también con su pareja, que es quince años más joven que él y que prefiere seguir siendo desconocido para el gran público.

En una nueva entrevista para el medio citado anteriormente y que puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia, el artista ha vuelto a hablar de su hijo y de la etapa tan bonita que está disfrutando. Por el momento, el pequeño Ángel "no va para cantaor", según ha contado su padre. "Él está en otras cuestiones. Le gustan mucho las cosas del universo, los planetas, ahora le ha dado por Titanic. Es un niño con un mundo imaginario muy bonito, que a mí me emociona cada día. Eso me mantiene muy feliz. Estoy conectado a una belleza y a una pureza tan grande que estoy aprendiendo tanto. Estoy tan feliz que cuando se haga grande quizá pasará a ser otra cosa, pero ahora de momento estoy disfrutando mucho de eso", ha asegurado sin poder evitar la sonrisa.