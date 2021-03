Miguel Poveda, sobre su hijo de 5 años: "Hablo con él como si fuera un adulto, me dice que soy el rey de los artistas"

"El confinamiento con mi hijo ha sido mágico. Realmente, yo me he conectado a él y él a mí, ahora tenemos un vínculo muy fuerte”, afirmaba el de Badalona en esta charla, afirmando que solo se tuvieron el uno al otro en estos meses complicados y estrecharon sus lazos al compartir tantos momentos y planes conjuntos. Poveda, cómodo en su papel como padre, se dedicó “en cuerpo y alma” al pequeño, a quien dedica piropo tras piropo.

“Los niños tienen esa virtud que nosotros hemos perdido cuando nos hacemos mayores que es la inocencia, el no ver las cosas desde la maldad si no que él sabe que hay que cuidarse, hay que protegerse y ya tiene ese compromiso con el ser humano”, reflexionaba Miguel sobre la visión inocente de los niños, afirmando que su hijo lo pasa muy mal cuando observa injusticias por la televisión, como el bullying o el racismo. “Él me enseña a ver la vida con un objetivo y un plan mucho menos contaminado, mucho más puro, y ese regalo yo se lo debo al universo”.