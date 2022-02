"Mis fans me pagan 4,99 euros. Eso parece que no pero me ayuda muchísimo. No hay trabajo, no hay conciertos. Aunque tuviera trabajo, eso es una gran ayuda". Este titular, verbalizado en una entrevista que Rosa López ha concedido a FormulaTV, ha generado tal revuelo que la artista se ha visto obligada a emitir un comunicado. El hecho de que se hayan malinterpretado sus palabras y que se haya abierto un debate ficticio sobre su situación económica ha terminado indignando a la primera ganadora de 'Operación Triunfo', a la que no le ha quedado otra que explicar punto por punto sus declaraciones.