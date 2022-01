Rosa López toma una decisión tras haber engordado: "Los 41 años vienen ya"

Rosa López ha tomado una decisión tras haber engordado

La cantante ha retomado su rutina deportiva para volver a su peso

La cantante perdió 40 kilos en cinco años con un cambio de hábitos

Rosa López ha sido uno de los rostros más icónicos de ‘Operación Triunfo’. Su paso por la academia de música más famosa de la televisión la convirtió en un referente para muchos espectadores que han ido siguiendo sus pasos a lo largo de su exitosa trayectoria musical. Desde entonces, además de cambios internos, la artista experimentó una espectacular transformación física. La de Peñuelas, en una entrevista exclusiva con Jesús Vázquez by Fitbit, explicó cómo se sentía cuando tenía sobrepeso y los sacrificios que hizo para empezar a tener un estilo de vida saludable.

La artista tenía tan solo veinte años cuando su vida dio un giro de 180 grados tras ganar este talent show musical. Por aquel entonces, tal y como ha revelado ella misma, su físico y la mente no le dejaban “abrirse al mundo”. “Yo quería sentirme bien, sentirme fuerte. Lo pasaba mal cuando iba a los showrooms porque tenía que desnudarme delante de una estilista y sabía que no había talla para mí”, recordaba Rosa, que definía aquellos momentos como “algo traumático” que le impedía realizar muchas cosas.

Con tiempo, dedicación, disciplina y mucha información, López consiguió perder 40 kilos. “Lo he conseguido con restricción de cantidades, una dieta muy sana, equilibrada y con mucha ayuda”, desvelaba sus claves al presentador. La que fuese representante de España en Eurovisión con su inolvidable ‘Europe’s living a celebration’ recalcaba que las ‘dietas milagros’ no sirven para nada y que todo está “en la cabeza”. "En aquel momento para mí era un problema el estar gordita por muchas cosas. Me llegué a obsesionar con no comer. Todos los libros que he leído durante 20 años son de psicólogos y nutricionistas", aseveraba.

Rosa López recupera su rutina deportiva al ganar unos kilos

La granaína reconocía en esta charla que este proceso no ha sido un camino de rosas y que, por ejemplo, estaba sufriendo “una caída”, por eso recomendaba ser siempre conscientes: “No soy continua, al final fallando e informándome. No hay milagros en esto, hay que creer en uno. La pandemia me ha hecho coger peso, y el fallecimiento de seres queridos. Del cielo para abajo todos tenemos los mismos problemas".

