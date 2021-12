Rosa López ha aclarado si se ha casado en secreto con Iñaki García

La cantante acudió a una presentación de vestidos de novia y desató los rumores

"Estoy tan feliz que me da miedo que se rompa", ha declarado

"Estoy tan feliz que me da miedo que se rompa". Así describe Rosa López el momento personal y profesional que está atravesando. La cantante está "muy contenta" y quiere encontrar el equilibrio para no emocionarse demasiado ni pensar que no merece lo que está viviendo. "Me cuesta, pero estoy viviendo momentos tan importantes como los de hace veinte años", ha asegurado ante las cámaras de Europa Press.

En el terreno personal, la artista lleva un año y medio con Iñaki García, un policía de Oviedo que tiene 44 años y que se ha convertido en su gran apoyo. Hace unos meses posó por primera vez con él y, a pesar de que ha intentado mantener su vida privada al margen, la cantante quiso comparte la bonita etapa que vive desde entonces.

¿Se ha casado Rosa López?

Pero hace unos días, Rosa acudió al estreno internacional de trajes de novias porque es íntima amiga del diseñador y aquello levantó los rumores de que se hubiese casado en secreto. "Yo no lo entiendo. No estoy casada ni me voy a casar, pero ¿sabes por qué? Fui al estreno y puse en el storie que me caso y la hemos liado, pero no me caso", ha querido dejar claro la artista.

La cantante está "muy feliz" y no tiene intención de pasar por el altar. "Soy creyente, no comulgo con la iglesia, pero no sé, es que yo veo tan maravilloso y estoy tan feliz que ni casarme supera eso", ha reconocido.

La salud mental, un tema importante en la vida de la cantante

Para Rosa López, la salud mental es acordarse de los suyos "y recordar lo que cuestan las cosas". La artista ha explicado que cuando está "demasiado saturada" tira de una profesión a la que conoció "hace muchísimo años". No siempre tiene que encontrarse mal para hacerlo, hay ocasiones que simplemente siente que la necesita y recurre a ella para encontrarse mejor. "No hay que tener miedo a tener un profesional al lado que os pueda ayudar y por supuesto tener conexión con esta persona", ha aconsejado.