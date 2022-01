El momento profesional más duro de Ruth Lorenzo: "Para mí es una verdadera tortura"

Ruth Lorenzo ha querido contar que se encuentra en un complicado momento profesional

La artista no ha publicado canciones nuevas desde el pasado año y no tiene prevista ninguna gira de conciertos

"Para mí es una tortura", ha asegurado a través de sus redes sociales

Tres años después de publicar su último disco, en enero de 2021 Ruth Lorenzo anunciaba que tenía entre manos 'Crisálida', el que sería su tercer álbum. Ese mismo mes publicó el primer single y a finales de abril lanzó 'El mismo puñal', en colaboración con Rayden. Pero desde entonces no hemos vuelto a escuchar nada de ella. En una ronda de preguntas con sus fans, la cantante ha recibido un comentario que le ha animado a contar lo que le está ocurriendo realmente. "Quiero ir a un concierto tuyo. ¡Ah no, que ya no haces", le decía una fan.

Poco después, Ruth Lorenzo reaparecía a través de un vídeo para explicar que se había levantado "un poco agitada por dentro" y reflexionar sobre lo que le está ocurriendo. "Pensando y analizando un poco me he dado cuenta de que el otro día hice una ronda de preguntas en Instagram y me sentí bastante mal porque no pude responder a muchas de vuestras preguntas", decía la artista, que la mayoría de los comentarios que había recibido era sobre su próximo disco o su gira.

Ruth Lorenzo no pudo responder a ninguna de esas preguntas porque no sabía "qué responder". "Ahora mismo no puedo responder nada y pensé que evitando respondarlas evitaría tener que decir nada, pero simplemente quería dejar este mensaje para deciros que me importa mucho lo que me decís", ha querido aclarar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de R U T H (@ruthlorenzomusic)

La cantante ha confesado que estar sin hacer conciertos y sin componer es para ella "una verdadera tortura" y agradece a sus fans que sigan su música porque saben que ella es una artista. "No sé qué responder, cuando pueda responderé algo. Así que nada, tened paciencia y gracias por estar", ha terminado diciendo.

Los compañeros de Ruth Lorenzo se unen a ella

Mónica Naranjo ha sido una de las primeras en reaccionar a las palabras de Ruth. También a través de sus redes sociales, la cantante compartía el vídeo y escribía unas emotivas palabras: "Hay una artista con un talento inhumano que tiene un mal día. A veces, los artistas también necesitamos que se nos mande un abrazo y no solo cuando sacamos música o nos subimos al escenario. Te respeto, te admiro y te quiero. Y de cualquier cosa siempre saldrás más fuerte".