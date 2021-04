Han pasado 30 años desde que Sergio Dalma comenzó en la música. Tras aquel ‘ Bailar pegados ’ o ‘ Galilea ’ hay una larga carrera profesional que ahora quiere celebrar con una gira especial. En estas tres décadas de trabajo, el artista ha formado un equipo que va mano a mano con él y que, según él mismo ha contado, son “todo mujeres” que le dan “mucha caña”. Y entre ellas Carmen Recio, la que fue su pareja durante nueve años . ¿Cómo es trabajar de forma tan directa con su ex? Así se lo ha explicado a Pablo Motos:

“Carmen es mi manager. Fuimos pareja durante nueve años y luego fue mi manager, bueno sigue siéndolo. Algo muy atípico en este mundo” , explicaba el artista puesto que pocas personas conocían su separación. Sergio Dalma tiene claro que su actual representante le soporta “porque me conoce bien” y que esto ha sido un beneficio a la hora de llevar a cabo su relación profesional. “En este trabajo al final necesitas a gente de confianza y qué mejor que alguien que ha convivido contigo y que sabe tus manías” , aseguraba.

Tanto es así que el artista también tenía espacio para contar alguna de las anécdotas que vive a diario con su expareja. “Es muy divertido porque cuando Carmen tiene que decirme algo me llama y depende de cómo me lo esté enfocando ya le digo: ‘a ver, sueltamente que sé que me lo estás adornando’”, contaba. A juzgar por sus palabras, el cantante se convierte en otro de los famosos que demuestra que es posible mantener una buena relación a pesar del divorcio.