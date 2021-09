Soraya Arnelas: "Mi casa nueva no tiene nada que ver con el estatus, no me han regalado nada"

Entrevista exclusiva con Soraya Arnelas

La cantante presenta su nuevo single, 'Soy esa mujer', con el que lanza un importante mensaje a la sociedad

En el terreno personal, la artista está a punto de dar a luz a su segunda hija y ha tenido que cancelar su boda con Miguel Ángel Herrera

Soraya Arnelas se siente “muy feliz” de ser la persona que es actualmente. Con esa ilusión y positividad nos recibe desde su casa para presentarnos ‘Soy esa mujer’, un nuevo single que marca un antes y un después en su vida. La artista considera que se encuentra en un momento de “reafirmación personal” al que ha llegado a raíz de todo lo vivido en la pandemia. “Siempre nos quedan cosas por depurar, pero siento que he dado un paso adelante en lo personal y en lo profesional”, nos ha confesado en una entrevista exclusiva para divinity.es

En los más de dieciséis años que lleva entregados a la música, la empresaria y artista tiene claro que nadie le ha regalado nada. Y es por eso que ahora se siente aún más orgullosa de todos los éxitos personales y profesionales que ha alcanzado. Su familia es el refugio al que acude después del glamour de las alfombras rojas. Y su casa nueva, la de sus sueños, es tan solo un lugar en el que “crear momentos”, nada que tenga que ver con un estatus o situación económica. “Para mí era algo muy importante, es mi asentamiento. Aquí voy a tener a mi hija y estoy creando cosas muy bonitas”, nos cuenta.

Está en un momento de su vida “muy bonito” y se atreve a mostrarse más porque está “más segura” de sí misma. Ha cumplido su sueño de ser madre por segunda vez, está comprometida con su pareja y disfruta todos los días de ver crecer a su hija Manuela, que tiene cuatro años. Pero Soraya no olvida que con la música tiene un altavoz con el que puede lanzar mensajes a una sociedad que considera que “en vez de ir para delante va para atrás”. Su última canción es un mensaje de “amor propio” para salir y defendernos de situaciones que “no son moco de pavo”: los ataques homófobos, la inseguridad o el maltrato a las mujeres, algo que ha vivido muy de cerca, son solo algunos de los temas a los que ha querido plantar cara.

‘Soy esa mujer’ es un nuevo single que ha marcado un antes y un después en tu vida ¿por qué?

Es una canción que cuando la gente la escucha se da cuenta de que hay una producción diferente. Ha crecido. Yo creo que no forma parte de ningún álbum ni nada, he querido que saliera como un proyecto único porque es un antes y un después. Quiero marcar este nuevo ciclo. Me pilla que voy a ser mamá por segunda vez, me pilla en un momento de mucha reafirmación personal, estoy muy feliz de ser la persona en la que me he convertido. Siempre nos quedan cosas por depurar, pero en este momento, después de la pandemia que me ha servido para reflexionar, siento que he dado un paso adelante personal y profesional.

Son 16 años de carrera, tengo mi empresa, tengo mi equipo, mis proyectos salen en el tiempo que yo quiero y de la manera que quiero. También tiene que ver con el momento vital que todos estamos viviendo. En vez de ir para adelante vamos para atrás. Y si la música sirve para algo, yo quería dejar un mensaje con esta canción. Un mensaje de reflexión, de amor propio. Necesitamos en estos momentos tener una identidad muy clara para salir a la calle y defendernos de todo. No es moco de pavo lo que estamos viviendo con el tema de la homofobia y un montón de asuntos que no me creo que en pleno siglo XXI estén pasando.

Me atrevo a mostrarme más porque estoy más segura de mí misma

Te preocupas por trasmitir mensajes importantes en tus canciones, ¿consideras que actualmente, con las redes sociales, prevalece más la inseguridad y se ataca más al físico?

Yo no tengo problemas, como persona, con el tema físico. A mí me preocupa mucho más que se denigre o se trate de hacer bullying o humillar a una persona por su manera de amar. Eso sí me preocupa. El tema del físico es importante. Hay a mujeres a las que se le apunta con el dedo porque tienen una talla diferente. Pero me preocupa todavía un poco más que a día de hoy todavía no podamos ser libres por amar a alguien de nuestro mismo sexo o por tener una ideología en concreto. Noto que hay una ira vertida innecesaria y puedo llegar a entender que tiene mucho que ver por la frustración del tema de la pandemia. Nos ha hecho perder empleos, la economía se ha ido al garete, hemos perdido familiares, pero no hay derecho a usar ese odio. A mí todo esto no me termina de cuadrar.

Mi casa nueva es algo simbólico, no tiene nada que ver con un estatus

La letra dice: ‘La mujer que no acepta que la humillen jamás’ ¿También has querido poner el foco en el maltrato?

He querido poner el foco en el maltrato absolutamente. Yo formé parte de él en un momento puntual de mi vida y hay muchas mujeres que no saben que lo están sufriendo. Muchas veces no es físico, es psicológico, y ese puede llegar a hacer mucho más daño y puede rebajarte como persona. Nosotros, en el videoclip, sacamos a tres mujeres con tres historias pero hay muchas más. Es muy triste. Es solamente un videoclip donde mostramos algunas de las problemáticas de la sociedad, pero hay muchas más.

A ti la música te ayuda a superar momentos difíciles, ¿Cómo esperas que esta canción ayude a otras mujeres que no se encuentren en su mejor momento?

Yo no obligo a la gente a que escuche mi música ni reflexione sobre sus vidas, eso es voluntario. Pero lanzando este vídeo y esa canción esas mujeres que forman parte del proyecto, hablo de ellas en las entrevistas porque tienen historias muy crudas pero muy reales. Cada una hacemos una labor de dejar nuestra semilla y que voluntariamente la sociedad escuche la canción. Habrá algunos que no tendrán valor de mirarse al espejo. La música la dejas volar y ya se queda en la historia.

Estás en un momento de grandes cambios en tu vida. Casa nueva, embarazo… ¿Cómo te encuentras?

Me encuentro muy a gusto porque mi casa es el regalo de muchos años de profesión. A mí no me han regalado nada nunca. He tenido que estar separada más de lo que me gustaría de mi familia, de mi hija, de mi pareja y de mis padres. Pero me la he ganado trabajando honradamente. La casa es algo simbólico, no tiene nada que ver con un estatus. Es mi hogar, es donde voy a formar mi familia, donde voy a crear momentos. Todos nos merecemos la casa de nuestros sueños. Para mí era algo muy importante, es mi asentamiento. Aquí voy a tener a mi hija y estoy creando cosas muy bonitas.

He tenido muchos cambios en estos tiempos pero ha sido todo muy orgánico. En 16 años nunca he dejado de trabajar, de luchar por la música. Ahora lo importante es disfrutar de este momento, agradecer lo que me ha tocado vivir. Me encuentro muy cómoda, estoy feliz, serena. Estoy consiguiendo proyectos personales. Yo quería ser madre de nuevo y lo he conseguido. A veces no es todo tan fácil, la gente no sabe la historia que uno lleva detrás. Para conseguir lo que tengo he tenido que trabajar mucho.

Conforme voy cumpliendo años necesito mucho más de mi parte personal que de la profesional

Decías que ahora te importa menos mostrarte más y que no te mitifiquen pero, ¿Cómo llevas esa mayor exposición pública?

Me atrevo a mostrarme más porque estoy más segura de mí misma. Ayer subí una foto mía desnuda con la barriga y me muestro así. Las redes sociales he tenido momentos que me han jugado malas pasadas. Cuando más te conoces, más te quieres, más te aceptas, al final no te hace tanto daño aquel que lo pretende. A mí no me importa que se metan con mi físico o con mi música porque no les guste. Me preocuparía más de una sociedad que se mete con mi manera de criar a mi hija o mi manera de amar. En las redes uno muestra lo que quiere, hago muchas más cosas que no se ven y no las subo. Siempre guardo muchas cosas, no cuento todo lo que me pasa.

Normalmente soy una mujer a la que las polémicas no me hacen daño. Cuando hablo de cosas serias o planteo algunos temas créeme que eso está muy premeditado. Sé de lo que quiero hablar y lo que quiero compartir. Dentro de las contestaciones, una va aprendiendo quién lo hace por odio, o quién no opina como tú. Pero una se expone a esas cosas, no todo es bonito. Pero no tardo ni un minuto en bloquear.

En un post hablabas del cambio de estar en una alfombra roja a la naturalidad de estar en casa con su hija, ¿Cómo de importante es eso en tu vida?

Conforme voy cumpliendo años y va pasando la vida necesito mucho más de mi parte personal que de la profesional. Ya no todo vale. Antes quería hacerlo todo, ahora hay cosas que no acepto. Pretendo de alguna manera estar más en casa. La casa que tengo ahora es para crear momentos. Me gusta mucho cocinar y la hemos hecho grande para que podamos estar muchos en la cocina. Eso es lo bonito. Va pasando el tiempo y al final lo que nos queda es la familia. Le doy muchísimo valor. Mi trabajo me hace muy feliz y busco mis momentos, pero mi familia obviamente con 39 años que tengo cada vez me pide el cuerpo más estar con ellos y tener proyectos personales.

El pasado 11 de septiembre habría sido tu boda, ¿Cómo lo viviste?