El estrés crónico que le diagnosticaron a la extriunfita provocó que la cantante tuviese problemas para ser madre. Ya le sucedió con Manuela hace cuatro años, cuando tuvo que someterse a un estricto plan de deporte y dieta sana para que las condiciones fuesen las propicias. Esta vez, a pesar de que no han recurrido a ningún tratamiento, la pareja se llegó a plantear algún método de fertilización para ampliar la familia ("pensaba que no podría volver a quedarme embarazada"). Pero finalmente no ha sido necesario.