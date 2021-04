Soraya Arnelas aclara si está o no embarazada: "Llevamos muchos años intentándolo"

A finales del pasado año, Soraya confesaba en una entrevista que estaba entre sus planes darle un hermanito o una hermanita a su hija, pero que no estaba siendo sencillo por la enfermedad que padece. “Estamos en ello, me encantaría, pero tengo estrés crónico y entonces no es tan fácil quedarme embarazada, me cuesta bastante”, declaraba en la misma cabecera que ha destapado su embarazo. “Ojalá que el año que viene, o cuando sea, me pueda quedar embarazada y ampliar la familia, porque yo he sido hija única y no me gustaría que Manuela estuviera solita”, deseaba la cantante sin imaginar que tendría que esperar muy poco para ver su sueño hecho realidad.