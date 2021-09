La vida personal de Patrick Criado: padre músico, un hermano y una novia que le da 'estabilidad'

No obstante, si no hubiese sido actor – cosa que tenía clara desde pequeño – no se hubiese dedicado a ella; a Criado le hubiese gustado probar suerte con el fútbol. Pero su talento innato ante las cámaras no tenía nada que ver con su destreza con la pelota. Desde su primer casting para 'Águila Roja', Patrick ha ido hilando trabajo con trabajo y solamente le ha faltado trabajo en una ocasión. Y todo sin pisar una escuela de teatro. "El mío no es el mejor ejemplo a seguir. Es necesaria la formación para forjar una base sólida. Las escuelas son el mejor medio para que saques el duende que tienes escondido. Es como cantar: casi todos podemos hacerlo, pero muy pocos tienen el don de emocionar. Yo quería ser futbolista, pero no era Messi, y eso se nota desde el minuto cero. Hay que tener algo y aprender a sacarlo. En mi caso, lo he conseguido trabajando y viendo a mis compañeros", asegura sobre su éxito en el mundo del arte.