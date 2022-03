Penélope Cruz, marca España de portada: la intrahistoria de su sesión como 'Carmen' para Almodóvar

El último número de W Magazine cuenta con Pedro de director invitado. Y con Pe de modelo. Una reinterpretación de 'Carmen' en la que Cruz se convierte en la versión almodovariana del personaje de la ópera de Bizet. La intérprete soñaba con encarnarlo desde que tenía cuatro años. Por entonces, esa niña de 'a place called Alcobendas' no solo tenía el 'not very realistic dream' de ganar un Oscar. También de trabajar con el cineasta que la ha convertido en su musa. Aún se muestra incrédula de haber cumplido los dos.