Rigoberta Bandini no dejó a nadie indiferente en las semifinales del Benidorm Fest. Esta noche, la catalana volverá a defender su himno feminista sobre el escenario que podría acabar enviándola directa al Festival de la Canción de Eurovisión el próximo mes de mayo. Su puesta en escena ha sido de lo más comentada desde entonces, en especial la teta gigante con forma de globo terráqueo que ocupó buena parte de la escenografía. Su creadora, Marina Salazar, no da crédito del éxito que está teniendo su obra, bautizada con el nombre de Tetamundo.

Paula Ribó, nombre real de Rigoberta Bandini , y el resto de su banda tienen prohibido sacarse un pecho fuera al puro estilo Delacroix en plena actuación. Por ese motivo su equipo buscó la manera de enseñar una teta en el escenario sin saltarse la norma. Es ahí donde entra en escena Salazar quien, contactada por Joan Ros, un antiguo compañero de clase y encargado del estilismo de Rigoberta para el Festival , se puso manos a la obra. "Mira que he hecho tetas de muchos tamaños, pero nunca había hecho una tan grande como la que me pidieron", relata en una entrevista para El Mundo.

El pasado jueves, Salazar vio su sueño hecho realidad. "Yo sabía todo el proceso y había visto fotos, sabía en qué momento iba a aparecer, pero cuando salió me volví loca por todo el conjunto. Juro que ese día me acosté siendo una persona normal y me he despertado con esta locura", explica la creadora, que promete "muchas sorpresas" y una teta "todavía más grande" si finalmente Rigoberta Bandini y su 'Ay mamá' van a Eurovisión.