En lo personal, la autora de éxitos como ‘Perra’, ‘In Spain We Call it Soledad’ o ‘Too Many Drugs’ comparte la vida junto a Esteban Navarro , del dúo cómico Vengamonjas. Junto a él tuvo a mediados de 2020 a su primer y único hijo, Nico.

En una entrevista para Flooxer, Rigoberta relataba aún “con piel de gallina” lo mal que lo pasó en el parto de su hijo. La candidata a representar a España en Eurovisión acudía al hospital en su semana 41 de embarazo para solicitar que no le indujeran el parto. Sin embargo, la ginecóloga tenía malas noticias para ella: la placenta ya no estaba alimentando a su bebé y su salud estaba en riesgo porque no estaba recibiendo el alimento necesario.

“No quiero cesárea, pero sacármelo ya, si no se está alimentando sacármelo ahora”, exclamó tras enterarse a los médicos, que le informaron que el protocolo les obligaba a inducirle el parto en primer orden. “30 horas dilatando, no dilataba ni a leches, me rompieron la bolsa con un daño horroroso”, no guarda un buen recuerdo de este día. “Mi parto era cuesta arriba no, lo siguiente. Mi cuerpo no quería parir, no me tocaba”, sigue convencida Paula.