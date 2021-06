Alaska y Mario Vaquerizo, diez años después: una atípica pedida de mano, dos bodas y una paternidad rechazada

Tras un concierto en la Sala Bikini de Barcelona, el vocalista de ‘Las Nancys Rubias’ decidía no reprimir más sus sentimientos y, sin hablar previamente con ella sobre lo que le estaba pasando, se lanzó a su boca sin pensárselo dos veces. “Es una suerte porque podría haber sido que no. Yo me decía al día siguiente, bueno si ella no me ha dado un bofetón es porque yo también le gusto, así que, ¡ya no me echan del trabajo!”, comentaba con su peculiar sentido del humor cómo fue su primer beso. Olvido, por su parte, recordaba en una entrevista para ‘El Mundo’ que se quedó “impactada” en ese momento: “Me lo esperaba y no me lo esperaba. Claro que me gustó, pero tampoco sabía cómo resolver la ecuación”.