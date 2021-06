Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, juntas de nuevo para el revival de 'Sexo en Nueva York'

Su encuentro se debe a un nuevo y esperado revival de la serie, 'And Just Like That...', cuya lectura de guion ya ha comenzado. Las actrices volverán a meterse en la piel de sus míticos personajes una vez más, y estarán acompañadas de otros rostros conocidos de la ficción como Chris Noth (John James "Mr. Big" Preston), Willie Garson (Stanford Blatch) y Mario Cantone (Anthony Marentino). Notable ausencia la de Kim Cattrall, la actriz que daba vida a la mítica Samantha Jones en la serie, que desde hace años no quiere saber nada de la misma, ni de las que fueran sus compañeras de reparto.