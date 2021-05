Lo de Ross y Rachel fue real: Jennifer Aniston y David Schwimmer estaban enamorados durante su etapa en 'Friends'

El suyo fue el mayor ‘shippeo’ de la historia . Y eso que de aquella el término no estaba ni inventado. Eran jóvenes, divertidos, guapos y dos superestrellas cuando comenzaron a dar vida a Rachel Green y Ross Geller en la icónica ‘Friends’ . El amor imposible de sus personajes, con sus tiras y aflojas, sus conmigo ni sin ti, tuvo en vilo a más de una generación. Aún recordamos ese final de la serie en el que ella se bajaba de un avión para volver a estar con él. Pero han tenido que pasar 17 años desde aquel último capítulo para que nos enteremos que los actores también estuvieron enamorados en la vida real .

James Corden, conductor de este evento televisivo, ha sido el encargado de hacer la pregunta del millón. “Me resulta inconcebible que no hubiese ningún romance entre vosotros”, les ha planteado. Las caras de Jennifer Aniston y David Schwimmer eran un poema. Y tras cruzarse un par de miradas cómplices, con las carcajadas del público de fondo, ha sido él quien ha dado la respuesta que todos esperábamos .

La tensión entre Jennifer Aniston y David Schwimmer

“En la primera temporada yo estaba colado por Jen” , ha confesado el intérprete de Ross. “Era recíproco” , ha apostillado ella. El problema de que esto no se culminara estuvo en que ambos eran “como dos barcos que se cruzaban porque alguno de los dos siempre estaba en una relación , así que nunca traspasamos ese límite”.

El reparto de 'Friends', fan del 'shippeo' entre Ross y Rachel

"En los dos primeros años, nos acurrucábamos y nos quedábamos dormidos entre toma y toma", han rememorado junto a varias imágenes que daban fe de este tonteo en el rodaje. A pesar de todo, tanto ellos como sus compañeros se alegran de que la cosa no hubiese ido a más. "Al final, qué bien. Porque si luego no hubiese funcionado seguramente no habría salido tan genial", les ha manifestado Cox con honestidad.