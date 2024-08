"Adoro Madrid. No solo porque Pedro esté allí, también tengo otros muchos amigos ahora ", se sincera al respecto. De hecho, la actriz, que vive en pleno campo en Escocia, no se plantea mudarse a la ciudad. Sin embargo, tiene claro que si alguien la obligase a hacerlo, escogería Madrid como una de sus primeras opciones.

Sobre todo, porque parece que le recuerda al Londres de los años 80 donde ella vivió. "No es un alegre jardín, es una gran ciudad con las incomodidades que eso implica, pero tiene una forma de vivir tremendamente benigna y nutritiva" , destaca en 'Vogue'. Y, para sorpresa de muchos, parece que una de las cosas que más ha disfrutado Julianne es poder ir de compras a grandes supermercados, concretamente al Corte Inglés .

"Viví en el barrio de Salamanca, un lugar precioso, e iba cada día a El Corte Inglés. Todos los días. Me encanta", confiesa en la entrevista. "Cada noche, al volver a casa, me decía a mí misma: 'Julie, no necesitas ir otra vez’. Al final siempre acababa haciendo el camino con mi bolso", ha desvelado tomándoselo con humor. Y es que para la actriz este supermercado ha supuesto un auténtico descubrimiento. "Compraba cosas, intentaba hablar español con todos. Vino mi marido a visitarme y le dije que tenía que ir a conocer el mejor supermercado del mundo", sostiene con seguridad la mencionada entrevista.