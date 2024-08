Hasta el Palacio del Cine, lugar donde se celebra el Festival de Venecia han acudido actrices y actores internacionales para celebrar la 81 edición de este certamen. Hace un par de jornadas llegaba a la ciudad italiana Angelina Jolie y sorprendía con un look abrigado que estaba protagonizado por una gabardina y unas botas altas. Aunque todavía queda mucho para que en España podamos llevar esas prendas, no cabe duda de que el look es todo un acierto.