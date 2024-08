El Festival de Venecia 2024 despliega su halo de glamour en la alfombra roja este 28 de agosto. Las góndolas volverán a llevar hasta la pequeña isla donde tiene lugar el certamen a los rostros más emblemáticos del cine en la que será la 81 edición del festival cinematográfico más importante de Italia. Hace años que los rostros de la meca del cine, Hollywood, no suelen faltar a la cita y este año, será uno de ellos quien reciba el León de Oro más especial, el galardón honorífico. La veterana actriz Sigourney Weaver ya está en Venecia para recoger el premio. Además de ella hasta allí ya han llegado otras celebrities como Angelina Jolie y Monica Bellucci. A quien también se espera es a Georgina Rodríguez en una cita a la que no suele faltar.

La actriz ha llegado hasta el Palacio del Cine con un look de estética marinera que ha impresionado a los allí presentes. Se trata de un estilismo clásico y elegante de los que perduran en el tiempo. Ala bajar del taxi acuático a su llegada al Lido, la interprete ha dejado su look al descubierto. Americana larga, pantalón blanco ancho, sombrero canotier y accesorios de Chanel, todo ellos son prendas que podrían estar en el armario de una mujer de cualquier época y perfectas para crear un armario cápsula atemporal .

Debajo de la americana llevaba un jersey negro con camisa blanca a juego demostrando que domina el equilibrio de estos colores negros a los que ha añadido llamativos complementos para que no resulte plano el look. Un sombrero tipo canotier le protegía del sol y el bolso y el cinturón, firmado por Chanel, elevaban el look. Como calzado unas sencillas zapatillas blancas y como toque divertido en su dedo anular derecho un anillo XL con forma de ratón.