Apenas hemos podido ver un tráiler de poco más de un minuto en el que no se pronuncia una sola palabra y ya nos hemos quedado enamoradas de 'La habitación de al lado', el primer largometraje de Almodóvar rodado en inglés a caballo entre Madrid y Nueva York y que se estrenará, previo paso por el Festival de Cine de Venecia, el 18 de octubre. Pero ¿qué sabemos (y qué aventuramos) sobre esta nueva maravilla del director manchego? Aquí van algunas curiosidades de la peli para ir abriendo boca hasta su estreno.

No es la primera vez que Almodóvar desgrana relaciones madre-hija no precisamente perfectas. Ya lo vimos, por ejemplo, en 'Tacones lejanos', o más recientemente en 'Volver'. En 'La habitación de al lado', Martha (Tilda Swinton) fue reportera de guerra y es, además, una madre imperfecta, alejada de su hija debido a un malentendido. Entre ambas está Ingrid (Julianne Moore), periodista como Martha, ex compañera de trabajo y hoy convertida en novelista de autoficción, que se reencuentra con esta y a la que decide acompañar en esta etapa de su vida.