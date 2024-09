Claudia Traisac: “Lo más difícil de ser actriz es lo vulnerable y expuesta que te sientes”

Charlamos con ella sobre moda, belleza, sus proyectos en la gran pantalla y las anécdotas de la industria

La madrileña forma con el actor Josh Hutcherson una de las parejas más sólidas de Hollywood

Sara Baceiredo: "Lo que piensen los 'haters' que solo me conocen por un algoritmo me importa un pimiento"

Aunque sus rasgos aniñados puedan engañar, lo cierto es que Claudia, apenas rozando la treintena, puede presumir de ser una de las actrices con una trayectoria muy prometedora dentro de nuestras fronteras. Aunque nos confiesa que hubo un momento en el que se planteó estudiar periodismo, desde que se puso por primera vez delante de una cámara hace más de quince años, se dio cuenta de que lo suyo era la interpretación sin importar si era la pequeña pantalla, el cine o el teatro.

Su rostro comenzó a resultar familiar en los hogares españoles gracias a ‘Cuéntame cómo pasó’ y ‘Vivir sin permiso’, dos de las series que más fama le han dado. Pero el proyecto que dio un giro a su carrera fue ‘Escobar: Paradise Lost’, en Hollywood, donde compartió escenas con el reconocido actor Benicio del Toro. Allí además conoció a su pareja, el también actor Josh Hutcherson, con quien forma una de las parejas más consolidadas de Hollywood desde 2014. Un ejemplo de que el amor todo lo puede, incluida la distancia…

En un momento en el que tiene una agenda llena de proyectos que afronta con mucha ilusión, aprovechamos uno de sus huecos para charlar con ella sobre su carrera, el amor, sus rutinas de moda y belleza y sus pasiones.

Claudia, eres una de las actrices más valoradas del panorama español en este momento. ¿Cómo te sientes?

La verdad es que estoy muy orgullosa de mi camino, muy contenta y tranquila.

Cine, teatro, tele… Has hecho de todo. ¿Qué más le pides a tu carrera? ¿Puedes contarnos algo sobre tus futuros proyectos?

Me encantaría seguir teniendo proyectos que me emocionen, personajes que saquen partes diferentes de mí. Ahora tengo pendiente algunos estrenos de televisión y cine y espero que sigan llegando proyectos bonitos.

En 2014 rodaste ‘Escobar: Paraíso perdido’ en Hollywood. ¿Te planteas ‘dar el salto’ de forma definitiva allí?

Me encantaría trabajar en inglés y vivir experiencias como esa, que fue única. Me gustaría mucho trabajar internacionalmente en diferentes lugares, pero siempre trabajando aquí y teniendo mi base en España.

En ese rodaje además conociste a tu pareja. ¿Cuáles son las claves para que una relación funcione tantos años en la distancia?

¡Comunicación! ¡Y quererse mucho!

¿Qué crees que le falta al cine español y cuál es su punto fuerte?

A mí me encanta el cine español, creo que últimamente se han hecho pelis súper interesantes, pero sigue siendo muy difícil levantar películas independientes y eso a veces crea muchas dificultades para que haya más creadores y creadoras y se arriesgue en las historias.

Y desde tu punto de vista ¿lo más difícil de ser actriz?

Estar todo el rato dependiendo de la mirada ajena y lo vulnerable y expuesta que te sientes en muchos momentos.

Eres embajadora de ‘Brugal The Show’, así que imaginamos que te gusta el ron… ¿Cuál es tu cóctel favorito?

¡Un buen mojito siempre es perfecto! Especialmente en verano, ¡fresquito!

Sus favoritos de moda y belleza

En tus redes se ve que te cuidas. ¿Cómo es tu rutina de belleza en el día a día?

Ahora estoy muy obsesionada con protegerme del sol y la crema de sol es mi must más importante.

¿Cómo cambian tus hábitos ‘beauty’ en verano y en invierno?

Sobre todo, protección del sol y mucha hidratación y doble limpieza.

Has trabajado con diferentes artistas de maquillaje para asistir a las galas y alfombras rojas, ¿algún truco que hayas aprendido de ellos y te guste aplicar por tu cuenta?

Me gusta mucho cuando no se ve el maquillaje, ese efecto de cara lavada glow sin que se vea mucho el curro que hay detrás. He aprendido mucho, pero aun sigo sin saber hacerme un eyeliner en condiciones jaja

¿Cuáles son tus imprescindibles para un neceser de viaje perfecto?

Mi limpiador, crema hidratante y mucho cacao, ah, ¡y crema de manos! Siempre antiojeras y un blush para efecto buena cara, como si el sol me hubiera dado, ¡pero todo mentira! (ríe).

¿Entrenas? ¿Eres más de cardio o de pesas?

Hago yoga, podría considerarme adicta.

¿Te consideras una ‘fashion victim’? ¿Cuál es tu look ideal cuando quieres ir perfecta y no complicarte?

Me gusta mucho la moda, pero sobre todo las piezas de segunda mano y la ropa vintage. No suelo comprar mucha ropa, pero siempre me encanta ir a mercadillos o tiendas que tengan ropa especial de segunda mano. Es mi perdición.

¿Vestido, falda o jeans?

En verano falda o pantalón corto siempre. Me cuesta ponerme vestido y en invierno jeans con todo.

En verano, ¿sandalias planas o cuñas?

Siempre plana o con un poquito de suela que sea cómoda.

¿Bikini o bañador?

Si estoy mucho al sol me pongo bañador por protegerme del sol, pero lo más cómodo siempre el bikini.

Un diseñador que te encantaría que te hiciese un vestido…

Me encanta siempre Dior. También me gusta mucho Loewe.

Una tendencia que juraste no llevar y a la que has sucumbido.

Las manoletinas, ahora no me las quito y de adolescente me harté de llevarlas y pensé que se habían quedado en mi pasado choni, pero no... Han vuelto.

Los 10 secretos de Claudia Traisac

1.Si no hubieras sido actriz, ¿a qué te habrías dedicado?

A la música o a algo relacionado con el periodismo.

2.Tu día perfecto es…

Pasear por Madrid o con mis perros en L.A. y tomar algo en una plaza con mis amigas.

3.Tu lugar favorito para escaparte y desconectar

La Costa Brava.

4.El último capricho que te has dado.

Alguna cosa de Paloma Wool.

5.Un consejo a la Claudia de tu adolescencia.

Confiar en su instinto y no tener prisa, que todo acaba colocándose.

6.¿Cómo te ves en 10 años?

No puedo ni pensarlo, ¡me da pánico el paso del tiempo!

7.Tu mayor miedo.

Los aviones y soy muy claustrofóbica desde que me quedé encerrada en un ascensor.

8.Tu referente en el mundo de la interpretación.

Kirsten Dunst, Michelle Williams, Penélope Cruz, Julianne Moore.

9.Un sueño por cumplir.

Hacer un disco de música.

10.Tus planes para este verano.