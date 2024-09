La desconocida queja de los vecinos del Bernabéu por los conciertos, según 'En todas las salsas'

Hace unos días, Aitana Ocaña reaparecía en sus redes sociales para anunciar que los conciertos, que tenía previsto dar a finales de diciembre del 2024 en el Santiago Bernabéu, tenían que posponerse por motivos ajenos a ella y a su equipo. Desde que el recinto deportivo localizado en el Paseo de la Castellana comenzara a ofrecer conciertos para 85.000 personas (en donde ya han actuado Taylor Swift, Karol G o Luis Miguel, entre otros), la polémica no ha cesado. Muchos vecinos y asociaciones se han quejado a lo largo de estos meses por los problemas de ruido que han causado los shows. Es por ello que el Real Madrid ha decidido postponer los conciertos hasta marzo del 2025 para poder mejorar la insonorización del estadio. Ahora, 'En todas las salsas', el podcast de Mtmad , ha dado más detalles sobre ello. ¡Te contamos todos los detalles!

Lía Román, nueva colaboradora del espacio, ha desvelado que se ha puesto en contacto con varios vecinos de la zona, que le aseguran que, "tampoco era para tanto" ya que "piensan que aportaba mucho más de lo que va a quitar": "También me he puesto en contacto con una inmobiliaria y me han dicho que han bajado los precios en lo que son los alquileres y las ventas de los pisos de esa zona debido a ese miedo y a esa incertidumbre de lo que iba a pasar con los conciertos".