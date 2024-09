La nueva vida de Can Yaman: alejado del foco mediático, sin redes sociales y rodando 'Sandokán'

Can Yaman regresa a España. El actor turco, uno de los de mayor proyección internacional y uno de los más queridos por el público español tras protagonizar la inolvidable 'Erkenci Kus' junto a Demet Özdemir, vuelve a nuestro país para participar en un 'Meet and greet' en un céntrico hotel de Madrid, donde habrá presentación, cena y mucha cercanía con las fans. El sábado 21 de septiembre es el día que todas los fans del actor tienen marcado en el calendario. Sin embargo, no todos podrán permitirse el lujo de asistir a este encuentro. Las entradas se han vendido por de 450 euros más 22,76 de comisión.