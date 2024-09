Ha sido a través de sus redes sociales donde Mimi ha confirmado precisamente que se alejará de estas tal y como ya había hecho unos días atrás: "Hola, necesitaba desconectar un tiempo de aquí… Volveré cuando tenga algo que decir, y será pronto” , ha confesado. El motivo no es otro que “la espera e incertidumbre” a las que ha tenido que hacer frente desde hace unas semanas: “Han sido muy difíciles de gestionar para mí”, se ha sincerado.

Aunque con sus palabras no ha hecho mención alguna al cambio de fecha de su concierto, esta sería la razón por la que Lola ha decidido parar y buscar soluciones que sean capaces de beneficiar tanto a sus seguidores como a ella y su equipo tras el comunicado que ambas partes conocían prácticamente al mismo tiempo.

“El concierto no se cancela, el concierto se pospone . Nos hemos enterado igual que vosotros. Acabo de hablar con mi equipo y estaban, lo primero, intentando encontrar una fecha para no preocuparnos, pero se ha filtrado antes de que podamos hacerlo ”, comenzaba expresando en un vídeo en su perfil público.

Por el momento se desconoce la fecha en la que su show será reubicado. Sin embargo, no se trata de la primera vez que Índigo ha tenido que afrontar la modificación de uno de sus conciertos: “Hemos pasado por muchas muy malas y nunca se me olvidará lo mal que lo pasé cuando se canceló el Wizink y esto no va a ser igual. Esto vamos a solucionarlo y solamente se pospone. Nos vemos en el Bernabéu lo antes posible”, dijo en las mismas imágenes.