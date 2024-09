Muere Maggie Smith, a los 89 años: los hitos que marcaron su carrera

Este 27 de septiembre, el mundo del cine pierde a una de sus actrices más conocidas, Maggie Smith . La actriz de 'Harry Potter' o 'Downtown Abey' ha fallecido a los 89 años, tal y como ha informado su familia en un breve comunicado: "Me entristece profundamente informar que mi incomparable madre, Dame, ha fallecido hoy", ha escrito su hijo en redes sociales junto a una foto con su progenitora. También ha sido confirmado por parte de su publicista de la agencia Associated Press.

A pesar de que la actriz obtuvo el reconocimiento popular con estos dos últimos títulos, acumuló una extensa carrera ante la cámara. Su primer éxito lo obtuvo con 'Nowhere to Go', un trabajo que le valió la primera nominación a los BAFTA. Otras películas por las que será recordada son 'Los mejores años de Miss Brodie', de 1969, ejerciendo un rol protagonista, 'California Suite', en 1978, como actriz de reparto. Por estas dos películas se llevó el Oscar y con ello entró a formar parte del exclusivo grupo de seis actrices que han obtenido la estatuilla en las dos categorías. Y no solo eso, sino que ha estado nominada cuatro veces más.

La actriz también se ha metido en la piel de importantes personajes literarios como Macbeth, en el marco del Stratford Shakespeare Festival durante los años 70. En esta etapa formó parte del reparto de 'Richard III', 'Macbeth' y 'Como gustéis'. Continuó con su labor en el teatro hasta que en 2008 tuvo que enfrentarse al cáncer. Hasta ese momento interpretó 'Miss Shepherd' en 'The Lady in the Van', a Amanda en 'Private Lives' y Lettice Douffet en 'Lettice and Lovage'. Tras superar su enfermedad decidió no volver a pisar las tablas del teatro y confesó que le daba miedo hacerlo. A pesar de todo, según Peter Shaffer, "Ella es una buena actriz de cine, pero esencial y maravillosamente una actriz de teatro".