A día de hoy, Ana está acostumbrada a vivir a caballo entre España e Italia. Del mismo modo, por su carrera se ha subido a importantes escenarios en el plano internacional. Sin embargo, tal y como desveló durante una charla en el podcast ‘Modo Avión’ de Cadena 100 , los primeros viajes que recuerda son los que realizaba en coche junto a su familia : “Han marcado mi infancia y repetía todas las semanas a Sevilla y a Murcia los fines de semana. Era mi manera de divertirme, no jugaba con otras cosas”, afirmó.

Por aquel entonces, aunque la malagueña solo tenía nueve años, sus padres apostaron por el sueño de su hija y no dudaron en recorrer decenas de pueblos también con la compañía del pequeño de la casa, José Carlos : “ Los tenía mareadísimos, tienen el cielo ganado , pobrecitos. Se pasaban las noches sin dormir. Yo dormía en el coche atravesada con mi hermano atrás, él tendría 3 o 4 años”, confesó.

Es por ello que, si tuviese que volver a un instante específico de su vida, sin duda regresaría hasta su infancia no solo por la ilusión de la “lucha por su objetivo” sino por la ocasión de aprovechar el tiempo junto a sus progenitores, de quienes ahora pasa largas temporadas separada como consecuencia de su desempeño: “Me iría a cuando era muy pequeña, a algún momento en una peña de flamenco o de copla donde actuaba cuando tenía 7 u 8 años. Teniendo la cabeza en el hoy, siendo la Ana de hoy, pero lo vería con mucha nostalgia. Porque además venía mi familia conmigo y eran momentos que disfrutábamos mucho juntos ”, explicó a Antonio Hueso.

A pesar de ello, en una entrevista con ‘Los 40’ Mena confesó que cuando expresó a la cabeza de familia su deseo de ser cantante, ella no mostró un gran interés por la idea: “Yo recuerdo cuando llegaron los primeros premios 'Veo, veo' a mi pueblo, decirle ‘mamá, yo quiero cantar’, y recuerdo que mi madre me decía ‘estás loca, ¿qué vas a cantar? Estás chalada. ¿Qué me estás contando?’”, explicó. Aun así, el año siguiente le acompañó al casting del formato.