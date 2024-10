Vanesa Martín se sincera sobre su experiencia con la ansiedad y confiesa cuál es su mayor apoyo

El pasado jueves, Vanesa asistía a la celebración del 30 aniversario de Tacha Beauty en el restaurante Zalacaín de La Finca, en Madrid. En su alfombra roja, la malagueña confesó que ha pasado por “ momentos difíciles de inseguridades y ansiedades ”, sin embargo, con el paso del tiempo ha conseguido encontrar las herramientas necesarias para combatir los episodios más complicados. “Con paciencia, con aceptación . Para mí la gran palabra que me ha sacado de muchos nudos es la aceptación, el no presionarte de más, entender que todos nos equivocamos , entender que todos pasamos por momentos mejores y otros más grises”, ha comenzado explicando.

Durante una entrevista con María Casado en 2022, Martín relató la primera crisis de pánico que tuvo que afrontar y que experimentó mientras iba conduciendo de camino a su casa de Benalmádena: “Acababa de salir mi álbum 'Munay' y me acuerdo que sonaba 'Inmunes'. Me vinieron a la cabeza muchos pensamientos y me empezó a dar. Nunca me había pasado algo parecido, nunca había tenido ansiedad… Sentí que me moría", expresó.