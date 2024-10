Entonces, comenzaba su carrera artística con el lanzamiento de su álbum debut '¡No me toques las palmas que me conozco!', con el que ganó cuatro Discos de Platino y que le llevó a subirse a los escenarios con su primera gira. Posteriormente, llegaban ‘María Isabel 2’ y ‘Capricornio’, además de su debut en el cine con ‘Ángeles S.A.’ y en la pequeña pantalla de la mano de Los Lunnis.

Aunque por el momento la última noticia no se ha confirmado, hace unas semanas la cantante afirmaba en su cuenta de Instagram que este mes de octubre "volvería a un estudio de grabación" y ahora ha anunciado de forma oficial su vuelta a la música, a la cual no ha dudado en poner fecha a través de un comunicado emitido en su perfil público: “Enero 2025… ¡Vuelvo! Llevo meses trabajando en la nueva música, estoy más ilusionada que nunca y también celebraremos por todo lo alto el 20 aniversario de mi primer disco, ‘No me toques las palmas que me conozco’”, ha comenzado explicando.