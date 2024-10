Dani Fernández cancela la promoción de su álbum por un problema de salud: “Nunca pensé que escribiría esto”

Tras varios adelantos como ‘Todo cambia’ o ‘Me has invitado a bailar’, el pasado viernes Dani Fernández lanzaba ‘La Jauría’, su tercer álbum en solitario que incluye colaboraciones junto a Iván Ferreiro o Valeria Castro así como otras canciones de autor en las que el artista refleja su autenticidad a través de un sonido pop-rock. Ahora, sin embargo, en plena promoción de su último proyecto musical hasta la fecha, el cantante ha emitido un comunicado en el que ha desvelado el bache de salud que está atravesando, motivo por el que debe retirarse de forma temporal de su desempeño profesional.

“ Nunca pensé que escribiría estas palabras y me da mucha pena tener que comunicar esto”, comienza rezando el mensaje que Dani ha compartido hace unos minutos en sus redes sociales y con el que afirma estar “muy triste” por tener que “ cancelar cosas y más con el recibimiento que está teniendo el disco”.

Tras sus primeras palabras, ha revelado el problema de salud que sufre y que estas últimas horas le ha llevado a acudir al hospital: “Llevo 4-5 días con mucho malestar en la zona de la garganta y he ido salvando estos días como he podido. Las dos últimas noches han sido horribles, sentía que tenía cuchillos en la garganta y me estaba preocupando por mis cuerdas vocales y por todo lo que viene”, ha explicado.