Karla Sofía Gascón no fue la única opción: las dos actrices españolas que pudieron ser Emilia Pérez

En el caso de esta última, fue después de ‘Mujeres asesinas’ (Televisa) cuando se fijaron en su buen hacer y le propusieron el personaje, tal y como cuenta en una conversación exclusiva para Divinity: “La edad del personaje era más adulta, pero igualmente quisieron verme. Pasaron varios meses y al final me dijeron que no me cogían”. “Yo no quería hacer de trans otra vez, pero cuando leí de qué iba la movida me pareció súper interesante”, confiesa.