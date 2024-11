Timothée Chalamet, sobre sus inicios en el cine: “La respuesta era siempre que no tenía el cuerpo adecuado”

A pesar de confesar que existen algunos paralelismos entre su objetivo, el de ser un “gran actor de cine”, y el de Dylan, “ser una estrella del Rock and Roll”, Chalamet ha explicado que si se presentaba a una audición para filmes como las taquilleras ‘El corredor del laberinto’ o ‘Divergente’, siempre recibía la misma respuesta: “Oh, no tienes el cuerpo adecuado ”, ha afirmado sobre las palabras de algunos directores de casting y que a su agente por aquella época le llevó a decirle que "tenía que engordar” .

Sin embargo, el de Hollywood encontró finalmente su camino en las “películas personalizadas” como ‘Call Me by Your Name’, ‘Lady Bird’ o ‘Mujercitas’: “Esas eran de menor presupuesto, pero muy agradables, que comenzaron en ese espacio teatral. Aquí es donde encontré mi ritmo, mi confianza, mi flujo, como quieras llamarlo”, ha reconocido, haciendo referencia de nuevo a una situación similar para Bob, que “no podía mantener una banda de rock and roll porque todos eran contratados por otros chicos que tenían más dinero”.