Las series de Divinity se consolidan y sigue conquistando a los espectadores. Las ficciones provenientes del país otomano sigue arrasando en su franja de emisión y ayer nuevamente volvieron a cosechar un gran éxito de audiencia. El canal femenino de Mediaset alcanzó en el día de ayer un share del 3,7% en la tarde gracias a los buenos datos de 'Nuestra historia', 'Amor a segunda vista', 'Love is in the air' y 'Me robó mi vida', que lideraron su franja entre todos los canales temáticos, confirmando así sus buenos datos.