Bahar, una niña criada en una mentira: la triste historia de la protagonista de 'Luz de esperanza'

Estás a punto de conocer a Bahar. Ella es una niña que se ha criado en manos de unos padres que no son los suyos. Sus verdaderos progenitores, Ipek y Ömer, fueron víctimas del malévolo plan de Neslihan y su marido, cuyo objetivo era separar al feliz matrimonio. Pero conozcamos un poco más a Bahar, la protagonista de la historia.

La vida de la pequeña, pese a su corta edad, ha sido de lo más intensa. Al nacer, es llevada a un hombre extraño que recibe la orden de deshacerse de ella, aunque finalmente no es capaz de hacerlo, así que él y su mujer la crían como si fuese suya. Ellos son Kadir y Selma. Pero pese al acto de bondad de ese hombre, Selma no trata a Bahar como si de su verdadera hija se tratase. Agresiones, gritos…una familia completamente desestructurada que afecta directamente a la personalidad de la pequeña, cuyo único refugio es su padre (no biológico).