Sin embargo no parece que el deseo de la actriz vaya a hacerse realidad. Y es que en esa misma entrevista ya confeso que no había encontrado demasiado aliados para poder hacerlo. "Todo el mundo me sigue diciendo "no le hagas esto a tu hija, Özge", decía entonces la actriz, que parecía resignarse a poner otro nombre a su bebé. "No obtuve apoyo para este nombre. Creo que llamaré a mi hija Üzum en secreto", contaba la actriz.