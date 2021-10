Özge Özpirinçci anuncia que se tomará dos años de descanso tras el nacimiento de su hija

A poco más de seis semanas para dar la bienvenida a su primera hija junto al también actor Burak Yamantürk, Özge Özpirinçci, la protagonista de 'Amor a segunda vista' , ha anunciado que tras el nacimiento de la pequeña no participará en nuevos proyectos durante un tiempo para poder dedicarse a su bebé.

Después de varios años trabajando sin parar y encadenando proyectos, la actriz, que se ha convertido en uno de los rostros más populares de Turquía, cree que este es un buen momento para tomarse un descanso. "No quiero trabajar por un tiempo, para ser honesta. Estoy planeando parar durante unos dos años", ha dicho la actriz, que ha asegurado que en caso de que llegara un buen proyecto podría replantearse esta decisión.

Desde que se quedó embarazada y supo que iba a ser madre de una niña, Özpirinçci siempre ha tenido en mente un único nombre: Üzüm (uva). Un nombre peculiar que no ha gustado a todo el mundo. "Me siguen diciendo "no le hagas esto a tu hija pero creo que es un buen nombre. Además, Üzüm Yamantürk suena bien", ha dicho la actriz, que parece que finalmente ha desechado la idea. "Definitivamente obtuve un voto negativo para este nombre. Creo que llamaré a mi hija Üzum en secreto", ha revelado resignada la protagonista de 'Amor a segunda vista'.