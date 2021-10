Zeynep se muda con su hijo para alejarse de Fatih, en el próximo capítulo de 'Amor a segunda vista'

Zeynep le pide tiempo a Fatih para reflexionar sobre su relación

La llegada de Ertan ha distanciado a Zeynep y Fatih

Después de todo lo ocurrido, Zeynep necesita poner tierra de por medio y alejarse de Fatih. En el próximo capítulo de 'Amor a segunda vista', la joven llegará con su hijo a su nueva casa, la del abuelo de Fadik. Sin embargo, lo que iba a ser un tiempo para la reflexión se complica cuando aparece una vecina del barrio y las descubre allí.

La tensión crece entre Fatih y Zeynep

Tras lo ocurrido con Ertan, la tensión entre Zeynep y Fatih crece. "No necesito que nadie me proteja. Me sigues y empeoras las cosas. Te plantas en mitad de la conversación y dices que eres mi marido. ¿Has pensado cómo me siento?", le dice a Fatih, que dolido con todo lo ocurrido le pregunta que si aún quiere a Ertan. "¿Sigues enamorada de ese hombre? Estás enfadada con el hombre equivocado".

La situación es límite y solo Fadik intentará poner paz entre ellos y le explica al joven por qué su amiga se comporta de esa manera. "No puedes robarle el corazón con regalos y vacaciones. No le gustan demasiado esas cosas. Dale espacio y no la presiones. Deja que haga lo que quiera y deja que lo haga sola. Pero intentar cuidarla y protegerla la aleja de ti. Zeynep necesita mucho su libertad. Hizo las maletas una vez porque no quería que nadie interfiriera en su vida, ¿quieres que vuelva a hacerlo?", le dice al rico heredero, que confiesa abiertamente sus sentimientos. "No, quiero que se quede conmigo".

Y es que Fadik se pone del lado de Fatih y trata de que Zeynep vea la realidad. "Ojalá le hubiera partido la cara a Ertan. Te entiendo pero tú no le entiendes a él. Ni te esfuerzas por comprenderle. ¿Eres consciente de lo que Selin y tú le importáis? Lo hizo por protegerte", le dice a su amiga, a la que traiciona su subconsciente y se refiere a él como su marido. ¿Será capaz de reconocer que se ha enamorado?

Zeynep se sincera con Fatih

Después de unas horas y tras hablar con su mejor amiga, la joven se sincera con su marido. "Me escondo tras de ti ante mi padre, ante mi familia y ante todo el mundo. No he tenido el valor y la fuerza para enfrentarme a la realidad que estoy viviendo pero esta vez sí que iba a enfrentarme a todo. Iba a decirle a Ertan que no quiero verlo pero no escudándome en un matrimonio sino diciéndole lo mal que lo había hecho y no me permitiste hacerlo. No me fue a EEUU solo por Ertan. Estaba harta de que mi padre me dijese cómo vivir y como comportarme y hoy has hecho lo mismo. Has intentado decir cómo debo hacer las cosa. No quiero que me traten así. Puedo y sé tomar mis propias decisiones. Sé luchar por Selin y por mí sin que me protejan".

La respuesta de Fatih la romperá aún más. "¿Qué soy para ti? ¿Tu marido, un amigo, un simple ligue, un amante? Dime qué soy y así podré actuar en consecuencia. ¿Qué soy para ti Zeynep?", le dice a su mujer, que le pide tiempo. Y no le bastará con unas horas. Cuando a la mañana siguiente su marido se presenta en el dormitorio, Zeynep suelta la noticia que destrozará al rico heredero. "Al decir estar sola me refería a Selin y a mi. Tengo que estar sola un tiempo para pensar en todo esto. Fatih, necesito alejarme de todo y de todos parra pensar y aclarar las ideas".

Meryem descubre quién es el marido de su hija

Después de unos días en prisión, Sevket sale y se vuelve a encontrar cara a cara con su ex, que ya sabes que Zeynep está en Turquía. "Te dije que no jugases conmigo", le advierte a Sevket, que niega saber dónde está la joven. ¿Cómo vas a mirar a la gente a la cara cuando sepan lo que has hecho?", le dice a su marido, que vuelve a insistir en que se aleje de él. "¿Cómo vas a mirar a la cara a Zeynep? No fuerces mucho las cosas. Te he hecho un favor muy grande. Deja que Zeynep crea que estás muerta así al menos conseguirás que no te odie".

Pero pese a todas estas advertencias, Meryem se presenta en el barrio y la madre de Fadik la invita a su casa, donde está Zeynep. Sin embargo, la suerte le será esquiva y cuando lleguen Zeynep ya no está ya allí. Lo que sí descubrirá Meryem es que su hija tiene un pequeño y que está casada con Fatih Şekercizade. ¿Cambiará ahora su estrategia respecto a la empresa?

La abuela de Fatih, preocupada por la situación de la empresa

Pese a todo lo que está ocurriendo en la familia, la señora Gülsüm tiene muy presente la situación de la empresa y aunque debería ser Fatih quien estuviera al mando decide tomar las riendas de la situación para saber en qué situación se encuentra la empresa familiar. Y lo que descubre la inquieta. "Quiero conocer a los que quieren comprar mi empresa", le dice a Ferhat.

