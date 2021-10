Fatih sigue las órdenes de Sevket y se lleva a Zeynep

La madre de Zeynep regresa con intención de recuperarla

Después de su encuentro con 'Profundo Sevket' en prisión, Fatih pone en marcha su plan para llevarse lejos a su mujer sin levantar sus sospechas y evitar así que descubra que su madre ha regresado a Estambul y tiene la intención de recuperarla. Sin embargo no será fácil. En el próximo capítulo de 'Amor a segunda vista' la pareja tendrá que ir a la cárcel de nuevo donde se producirá un encontronazo entre suegro y yerno. "Se lo has contado todo, eres un inútil. Te dije que te la llevaras no que se lo contaras todo. Eres un idiota", le dirá a su yerno antes de entender que le ha contado una mentira que facilita el acercamiento entre padre e hija.

Solucionado el malentendido, Zeynep y Fatih se marcharán de luna de miel acompañados del pequeño Selin, con quien el rico heredero ya ejerce de padrazo. Mientras, ajena al motivo real que ha llevado a su falso marido a llevarla a ese idílico viaje, a la protagonista de 'Amor a segunda vista' la delata su sonrisa. "¿No te parece raro?, le dirá a Fatih. ¿Será esta luna de miel el comienzo de algo?

El regreso de la madre de Zeynep

Aunque el cambio radical de su padre hace creer a Zeynep que la ha perdonado, lo cierto es que detrás de este extraño comportamiento hay un bueno motivo. La misteriosa empresaria que quiere comprar la empresa de Fatih es la madre de Zeynep ha desencadenado todo y el miedo a que se produzca un acercamiento entre madre e hija y se descubra una de sus grandes mentiras le ha hecho actuar.

El reencuentro de 'Profundo Sevket' y su ex ha sido realmente tenso. "¿Qué haces aquí? ¿Puedes decir por qué vienes a vernos? Hace veinte años nos abandonaste sin decir ni una palabra y ahora tienes la poca vergüenza de venir a verme y pedir que te escuche. Tú decidiste irte y le dije a Zeynep que su madre había muerto. ¿Qué querías que hiciera? ¿Querías que le dijera que te habías ido con otro hombre? Vete al lugar en el que has estado estos años", le dice a su mujer, que jura que recuperará a su hija. "No pienso vivir como si Zeynep no existiera le pediré perdón y lograré que me quiera".

Fatih ya conoce el secreto de Sevket

El regreso de su ex al barrio y conocer sus intenciones obliga al patrón Sevket a cambiar de actitud con su hija a la que intentará alejar por todos los medios de su casa. "¿Cuándo os vais a ir a vuestra propia casa? Ya habéis estado suficiente aquí. Si quiero ver a mi nieto ya iré yo. No puedes seguir siendo el grumete ocúpate de tu fábrica. Marchaos del barrio", le dice a Fatih, al que finalmente acabará contando la dura realidad. "La madre de Zeynep ha vuelto y no puede encontrarla. Es una situación muy compleja y ya te lo explicaré. Si se lo cuentas conocerás de verdad a 'Profundo Sevket'. Nadie debe saberlo", le dice a Fatih, que decide llevarse a su mujer de luna de miel para seguir las órdenes de su suegro.

Zeynep se resiste a enamorarse y Fatih lucha por ser una familia

Tras varios días, Zeynep y Fatih reciben las esperadas fotos de la boda. Ninguno de los dos puede evitar emocionarse al verlas pero ella no tarda de volver a poner los pies en el suelo. "Son muy bonitas pero no son reales", le dice su falso marido. Pero es todo apariencia. Ya a solas, reconocerá que está ilusionada con el matrimonio. "No te dejes llevar Zeynep, no lo hagas", se dice a si misma.

Mientras, Fatih sigue dejando volar su imaginación y sigue soñando con hacer realidad esa relación. "Zeynep es preciosa. No te preocupes abuela. Todo va a salir bien. Necesitamos un poco de tiempo. Me la llevo de vacaciones. No tuvimos luna de miel y seguro que le sienta bien. Mientras yo esté con Zeynep y tú estés con nosotros podremos superar cualquier cosa", le dice a su abuela, que está segura de que entre ellos existe un amor real. "No se puede negar que hacéis muy buena pareja. Espero que os sigáis mirando con tanto amor el resto de vuestra vida. Es muy hermosa, ojalá vuestro destino sea igual de hermoso".

Pero la relación de Zeynep y Fatih no es la única que trae de cabeza a la familia Şekercizade. Tras ser descubierto por Fehmi, Orhan intenta huir y acaba provocando que el padre de Selin sufra un nuevo accidente y decida tomar una decisión drástica. "No puedes seguir viviendo aquí. Voy a llevarte con tu madre y tu tía", dice el padre de Selin que asegura que se encargará de hablar con Sevket para evitar que haya problemas.

