Zeynep amenaza a un hombre por Fatih, en el próximo capítulo: "Si no quiere que le mate diga dónde está"

Zeynep está desesperada tras la marcha de Fatih con un misterioso hombre. En el próximo capítulo de 'Amor a segunda vista' veremos como la joven pierde los nervios y amenaza a un hombre para intentar localizarle. "Han traído a mi marido aquí a la fuerza. ¿Dónde está? Si no quiere que le mate dígame dónde está mi marido", dirá mientras se echa encima del miembro del equipo de seguridad y justo antes de que Fatih haga su aparición.

¿Y qué hará su falso marido cuando la vea en esa situación? Pues como era de esperar se deja llevar por sus sentimientos y la defiende. "Quite las manos de encima a mi mujer", dirá molesto y poco antes de pinchar a Zeynep con lo que está sucediendo entre ellos. "En qué líos te metes. Eso es que me quieres mucho. ¿Te daba miedo que no volviese?", le dirá a su mujer, que por supuesto, entrará al trapo. "Esta es la última vez que arriesgo mi vida por ti".