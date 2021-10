La abuela de Fatih estalla contra Mukaddes e Irem, en el próximo capítulo: "La cuadrilla malvada"

La abuela sigue sospechando de las intenciones de Irem

Orhan tendrá que robar para sobrevivir en la mansión

La historia de amor de Zeynep y Fatih, de lunes a viernes en Divinity

Con la estrategia perfectamente establecida, Irem regresará a la mansión para seguir adelante con el plan. Pero hay alguien que las ha calado. Y no, no hablamos de los fans de la series. La señora Gülsüm ya sabe quiénes son las villanas en esta historia de amor. ¡Y que se anden con ojo porque no se le escapa una!

En el próximo capítulo de 'Amor a segunda vista', 'la cuadrilla malvada', tal y como la llama la abuela, lo tiene todo listo y empezarán a hacer preguntas sobre la supuesta boda de Orhan y Selin. La señora Gülsüm estalla. "Dejad de inventar este tipo de cosas porque la gente empezará a hablar", le dice a Irem, que insiste en la veracidad de los rumores. "Si reaccionan todos de esa forma seguro que van a celebrar una boda secreta".

Mientras, el pobre Orhan seguirá viviendo un auténtico drama en casa de los Şekercizade. Muerto de hambre y con una vida que nada tiene que ver con el lujo del que se disfruta en esa casa, el joven se verá obligado a robar comida y provocar un caos del que Selin no tardará en darse cuenta que es el responsable.

Fatih y Zeynep, cada vez más unidos

Pese a todo lo que se está urdiendo a sus espaldas por parte de ambas familias, Fatih y Zeynep siguen viviendo su (falsa) historia de amor y están cada vez más unidos. Después de unos días de locos, la pareja decide salir a dar una vuelta y ahí Fatih descubre un mundo nuevo al lado de ella, que le hace una revelación sorprendente. "Suelo estar sola, la gente acostumbra a irse de mi vida", le dice a su falso marido que hará la gran (e inesperada) declaración. "Yo no me iré nunca".

Sin embargo, Zeynep no le cree. "Todos los hombres salís corriendo cuando os toca asumir responsabilidades", le dice a su marido, que no se toma muy bien su reacción. "Si esto no fuera un juego ya sabrías como soy. Si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias verías que algunos hombres no eluden las responsabilidades. Son fieles y sinceros con sus sentimientos". ¿Qué pasará a ahora? ¿Recapacitarán ambos sobre su relación y sus sentimientos?

El plan de Mukaddes

Tras descubrir quién podría darles la información que tanto necesitan para arruinar el matrimonio de Zeynep y Fatih, Irem y Mukaddes ponen en marcha su plan. En apenas unas horas logran que Fadik acuda a la vidente, que utiliza sus tretas para sonsacar información. Y su plan funciona. Con toda la información que le han facilitado las dos villanas de esta historia, Fadik cae en la trampa y acaba sacando a relucir el nombre de Ertan, el padre del pequeño Selin. Al percatarse de su error, la joven huye. "Olvídese de mí y de mi destino. Tenemos que romper esa conexión", le dice. "Zeynep me va a cortar la cabeza".

Sin embargo, el mal ya esta hecho. Fadik ha dado a Mukaddes e Irem la clave que necesitaban. "Mencionó a alguien llamado Ertan, eso es que es alguien importante para Zeynep", les dice la vidente. "Te dije que no era de fiar. Le asestaré un golpe mortal", dice la madre de Fatih, que inmediatamente se pondrá en contacto con Fadik para poner en marcha la segunda fase de su plan. "Hemos decidido celebrar la boda de Zeynep y Fatih y queremos que sea pronto. Ven a mi casa y discutiremos los detalles en privado".

Dicho y hecho. Esa misma tarde, Fadik se reúne con Mukaddes que empieza a preguntar detalles sobre la boda y la vida de Zeynep y Fatih en Estados Unidos. Sin embargo, el plan no sale como Mukaddes espera. Fadik guarda silencio y avisa a su amiga que se presenta inmeditamente en la mansión, donde se produce un giro de guion totalmente inesperado. "Se me ocurrió organizar una cena de boda, solo quería sorprender a los chicos preparando algo especial".

La relación de Selin y Orhan

Y mientras la madre de Fatih sigue obsesionada con Zeynep, su padre lo está con Orhan, al que le ofrecerá un acuerdo para alejarse de Selin. "¿Cuánto quieres para divorciarte de mi hija?", le dice al joven, cuya respuesta es contundente. "Se equivoca, no puede comprarme. No me comprará con su dinero, ni hoy ni mañana", le responde.

