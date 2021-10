Fatih traiciona a su madre por miedo a Sevket, en el próximo capítulo de 'Amor a segunda vista'

Y mientras todos están volcados en localizar a los jóvenes, ellos empiezan a acercar posturas durante el secuestro. "Siento lo de ayer, no sabía que tus intenciones no eran malas. No me has puesto una mano encima, me has preparado el desayuno y me has preparado café. No quieres hacerme daño pero sigue siendo delito que me retengas. Si mi familia te denuncia irás a la cárcel", le dice Selin a Orhan, que intenta explicarle los motivos por los que ha hecho esto. "No podía decirle que no a mi tío tenía que obedecerle. Hablaré con él cuando venga y haré lo posible para que deje que te vayas. Te lo prometo. ¿Me crees verdad?"