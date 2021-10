Zeynep rechaza a Fatih, en el próximo capítulo de 'Amor a segunda vista': "No soportaría otro fracaso"

Fatih le ha pedido a Zeynep una oportunidad

Zeynep no quiere compartir su vida con Fatih

Después de varias semanas jugando a ser un matrimonio feliz y tras contarse sus respectivas historias personales y lo que ocurrió en Estados Unidos, Fatih se confiesa con Zeynep y le pide una oportunidad. "Nadie puede separarte de tu hijo. Ni siquiera Ertan. Hiciste algo que la mayoría no haría. Eres fuerte y estoy orgulloso de ti. Yo habría hecho lo mismo. Haría lo que fuese por amor. No has fracasado. Has vuelto con tu hijo y para vivir con tu marido. ¿Y si lo hacemos?".

El final del último capítulo de 'Amor a segunda vista' nos dejaba con la miel en los labios. ¿Qué pasará en el próximo episodio? ¿Qué responderá Zeynep? Como sabemos que no puedes aguantar las ganas de descubrirlo, te ofrecemos este adelanto de la respuesta más esperada. "He renunciado a confiar en los hombres para siempre. Eso se acabó. Cuanto más alto subes más dura es la caída y no podría soportar otro fracaso", le dirá Zeynep a Fatih. ¿Será capaz de renunciar finalmente al amor?.

Zeynep se sincera con Fatih

A pesar de todo lo que habían compartido, Zeynep guardaba un profundo secreto. Durante estos días había sido incapaz de confesar que Selin tiene un padre. Sin embargo, Fatih, consciente de que algo le preocupaba ha logrado que se sincere. "Confía en mí, jamás podría hacerte daño. Aunque quisiese. Cada vez que escuchas el nombre de Ertan reaccionas muy mal. ¿Quién es?", le ha dicho a su marido, a quien finalmente le explica quién es Ertan y por qué ha regresado a casa sola y con niño.

Y una cosa ha llevado a la otra. Tras esta confesión ha llegado el turno de Fatih, que le ha contado su historia con Summer en Estados Unidos. ¡Y menuda sorpresa! "¿Eras aquel infeliz? ¿El que gritaba estoy desesperado? Yo trabajaba en esa cafetería y te vi. Es increíble. Tú te quedaste sin boda y yo sin trabajo", le ha dicho Zeynep, que se ha quedado muy sorprendida con la respuesta de Fatih. "Me alegro de que te plantaran y de que te echaran". ¿Tenía el destino todo planeado?

La sorprendente llegada de Fatih y Zeynep a casa

Pero este capítulo nos ha dejado grandes y surrealistas momentazos. Después de que la pareja se reencontrara tras la reunión con la misteriosa empresaria aparecen en la mansión vestidos de novios, donde son sorprendidos en una actitud un tanto comprometida por toda su familia. "¡Sorpresa! Como dijisteis que no nos habíais visto vestidos de novios, se nos ha ocurrido daros esta tremenda sorpresa. Supusimos que estaríais muy felices de vernos así", les han dicho a sus familias, que están reunidas en la mansión.

Fatih ejerce de padrazo mientras sueña con formar una familia

Poco a poco, Fatih va reconociendo sus sentimientos. El primero en conocer su sueño de que la mentira se haga realidad será el pequeño Selin, que se ha convertido en su compañeros de aventuras. "Si tú aquel día en ese avión no hubieras llorado tanto, no estaríamos aquí. Te debo más de lo que imaginas. Si tu madre no se hubiera sentado a mi lado no tendría esta familia. Entre nosotros, tu madre es mucho más de lo que había soñado. ¿No te gustaría tener un padre que se pareciera a mí? ¿Y que esta mentira se convirtiera en verdad? Es lo único que le pido a la vida. Somos una bonita familia", le ha dicho al pequeño.

